В Украине стартует второй этап медреформы: за какие услуги не нужно платить

1 апреля в Украине начинается второй этап медицинской реформы. Во время этого этапа больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги, а оплата будет происходить по разработанным тарифам.
Отныне больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. В стране будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.
Так, за принятые роды государство выделит 8,1 тысячи, а за инфаркт – 16 тысяч. Кроме того, за помощь человеку с психическим расстройством больница получит 7,4 тысячи.
Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если специалист провел для вас консультацию, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница получит конкретную сумму. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.
Интересно, что без направления пациенту придется платить из собственного кармана. Но и тут есть исключения, так как без направления можно будет бесплатно обратиться к психиатру, гинекологу, наркологу, педиатру и стоматологу (с острой болью).
Лекарства, как и прежде, больницы будут закупать сами. При этом приобретать можно только препараты из Национального перечня лекарственных средств.
Всего в Украине утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые с 1 апреля будут бесплатны:
- Первичная медицинская помощь.
- Экстренная медицинская помощь.
- Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
- Маммография молочной железы.
- Гистероскопия.
- Эзофагогастродуоденоскопия.
- Колоноскопия.
- Цистоскопия.
- Бронхоскопия.
- Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
- Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
- Медпомощь при остром мозговом инсульте.
- Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
- Медпомощь при родах.
- Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.
- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
- Психиатрическая помощь взрослым и детям.
- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
- Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
- Мобильная паллиативная медпомощь.
- Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.
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