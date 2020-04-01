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В Украине стартует второй этап медреформы: за какие услуги не нужно платить

среда, 01 апреля 2020, 08:59
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Фото: Facebook

1 апреля в Украине начинается второй этап медицинской реформы. Во время этого этапа больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги, а оплата будет происходить по разработанным тарифам.

Отныне больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. В стране будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.

Так, за принятые роды государство выделит 8,1 тысячи, а за инфаркт – 16 тысяч. Кроме того, за помощь человеку с психическим расстройством больница получит 7,4 тысячи.

Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если специалист провел для вас консультацию, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница получит конкретную сумму. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.

Интересно, что без направления пациенту придется платить из собственного кармана. Но и тут есть исключения, так как без направления можно будет бесплатно обратиться к психиатру, гинекологу, наркологу, педиатру и стоматологу (с острой болью).

Лекарства, как и прежде, больницы будут закупать сами. При этом приобретать можно только препараты из Национального перечня лекарственных средств.

Всего в Украине утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые с 1 апреля будут бесплатны:

  • Первичная медицинская помощь.
  • Экстренная медицинская помощь.
  • Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.
  • Маммография молочной железы.
  • Гистероскопия.
  • Эзофагогастродуоденоскопия.
  • Колоноскопия.
  • Цистоскопия.
  • Бронхоскопия.
  • Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
  • Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.
  • Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
  • Медпомощь при остром мозговом инсульте.
  • Медпомощь при остром инфаркте миокарда.
  • Медпомощь при родах.
  • Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.
  • Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.
  • Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.
  • Психиатрическая помощь взрослым и детям.
  • Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.
  • Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.
  • Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.
  • Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.
  • Мобильная паллиативная медпомощь.
  • Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
  • Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

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