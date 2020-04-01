В Украине стартует второй этап медреформы: за какие услуги не нужно платить

1 апреля в Украине начинается второй этап медицинской реформы. Во время этого этапа больницы будут финансировать не по количеству коек, а за конкретно предоставленные услуги, а оплата будет происходить по разработанным тарифам.

Отныне больницы будут получать деньги из бюджета за каждого вылеченного пациента. В стране будут действовать новые тарифы на большинство медицинских услуг.

Так, за принятые роды государство выделит 8,1 тысячи, а за инфаркт – 16 тысяч. Кроме того, за помощь человеку с психическим расстройством больница получит 7,4 тысячи.

Также с 1 апреля должна увеличиться зарплата врачей. Если специалист провел для вас консультацию, то его работа будет оплачена. Если пациенту сделали операцию – больница получит конкретную сумму. В Минздраве считают, что таким образом врачи должны будут получать больше и не станут брать взятки с пациентов.

Интересно, что без направления пациенту придется платить из собственного кармана. Но и тут есть исключения, так как без направления можно будет бесплатно обратиться к психиатру, гинекологу, наркологу, педиатру и стоматологу (с острой болью).

Лекарства, как и прежде, больницы будут закупать сами. При этом приобретать можно только препараты из Национального перечня лекарственных средств.

Всего в Украине утвердили 27 пакетов медицинских услуг, которые с 1 апреля будут бесплатны:

Первичная медицинская помощь.

Экстренная медицинская помощь.

Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям.

Маммография молочной железы.

Гистероскопия.

Эзофагогастродуоденоскопия.

Колоноскопия.

Цистоскопия.

Бронхоскопия.

Лечение больных методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.

Хирургические операции взрослым и детям в стационаре.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

Медпомощь при остром мозговом инсульте.

Медпомощь при остром инфаркте миокарда.

Медпомощь при родах.

Медпомощь новорожденным в сложных неонатальной случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний.

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний.

Психиатрическая помощь взрослым и детям.

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом.

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с ВИЧ.

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной терапии.

Стационарная паллиативная медпомощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медпомощь.

Реабилитация младенцев, которые родились преждевременно и/или больными, в течение первых 3 лет жизни.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Реабилитация взрослых и детей от 3 лет с поражением нервной системы.

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