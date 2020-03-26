Один на один с коронавирусом: как украинских медиков превратили в смертников-камикадзе

Карантинные меры в Украине, начиная с 23 марта, значительно ужесточились: в регионах, где были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, вводится режим чрезвычайной ситуации, движение общественного транспорта останавливается, а Минздраве призывают президента и парламент ввести чрезвычайное положение по всей стране. А между тем, украинские медики, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19, жалуются, что элементарных средств защиты в больницах катастрофически не хватает. Даже экспресс-тесты поступили в Украину только спустя 20 дней после регистрации первого случая заболевания. В каком состоянии украинская медицина вступила в бой с эпидемией, разбирался "Апостроф".

Дефицит защиты

11 марта Кабмин принял решение о выделении 100 миллионов гривен на закупку средств индивидуальной защиты от коронавируса (маски, защитные костюмы). Эти СИЗы должны были пойти на обеспечение потребностей "министерств, ведомств и служб", а значит, и медиков. Премьер-министр Денис Шмыгаль 18 марта пообещал выделить еще 70 миллионов на эти же цели. Однако медики стали массово жаловаться, что либо вообще не получили от государства никакой помощи, либо те средства защиты, которые им все же достались, никуда не годятся.

"Мы ничем не обеспечены. Нас оставили сам на сам. Из нас сделали смертников-камикадзе. Обращаюсь к жителям Киевской области: помогите, пожалуйста, инфекционному отделению ЦРБ Киево-Святошинской райрады с противочумными костюмами", - написала на своей страничке в Facebook медсестра этой больницы Нина Козловская.

Врач-инфекционист Киево-Святошинской ЦРБ Ольга Вознюк добавила, что больница способна выдержать только единичные случаи заболеваний.

"На первые случаи больница обеспечена всем необходимым, но это на начало, на единичные случаи, - уверяет "Апостроф" Вознюк. - Администрация заказала пошив противоэпидемических комплектов, но обещают их после 15 апреля. Если в эпидемическом плане ситуация будет оставаться, как сейчас, то мы справимся. Если будет поступать больше пациентов, сомневаюсь. Администрация где-то пошила из марли маски, так как закупить негде. Старшим медсестрам выдадут из расчета 2 маски на сутки одному медработнику на смене. Но наше инфекционное отделение обеспечивают пока полностью одноразовыми масками. Потребность есть и в респираторах - их мало. Заказать негде".

И такая ситуация наблюдается практически во всех регионах Украины.

"Нам, конечно, передали маски, но они низкого класса защиты, и при контакте с зараженным больным - практически бесполезны, - рассказывает "Апострофу" терапевт одной из больниц Мариуполя. - Выдают из расчета по три штуки в день, хотя за смену их нужно израсходовать больше десяти. Кто смог и успел, купили респираторы сами. Но сейчас - это дефицит".

Нервничают и медики Черновицкой области, где больше всего в Украине выявленных случаев заболевания коронавирусом. Так, на днях сотрудники Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи обратились ко всем неравнодушным с просьбой о передаче в центр средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Медицинский работник возле больницы в КиевеФото: Getty images

"Конкретно на сегодняшний день мы всем обеспечены: масками, респираторами, одноразовой защитной одеждой, которая после каждого контактного вызова обеззараживается и уничтожается, - рассказали "Апострофу" в Черновицком облцентре экстренной медпомощи. - Но мы прогнозируем, что у нас будет намного больше обращений и зараженных, мы переживаем, что нам просто не хватит этих средств защиты".

А расходуются СИЗы невероятно быстро.

"Например, если мы едем на сомнительный, контактный вызов, с повышенной температурой, бригада полностью экипируется в одноразовые костюмы: фельдшер, санитар, врач и водитель", - добавили в Черновицком облцентре экстренной медпомощи.

"На обслуживание одного больного средней тяжести за сутки у нас уходит приблизительно 15 костюмов, - отмечает Ольга Вознюк. - На сегодня в инфекционном отделении есть 32 костюма. В реанимации - 200 костюмов. Когда они закончатся, реанимация готова передать нам 100 костюмов. На складе в аптеке лежит 100 костюмов, но нам не выдают - больница за них еще не рассчиталась, так как поставщик еще не придумал, по какой цене нам отпускать: по настоящей или спекулятивной. Если по нормальной цене отпустят, то нам выдадут. А если по спекулятивной, то придется вернуть обратно. Я думаю, если государство вмешается и сделает госзаказ на все имеющиеся в Украине швейные фабрики и цеха, то запросто всю Украину можно обеспечить за неделю средствами индивидуальной защиты".

Но пока вмешательства государства нет, врачам приходится обращаться к волонтерам.

"Средства дезинфекции у медиков есть, а вот респираторы, костюмы, мы передаем. Закупаем материал и шьем костюмы. Чтобы было понятно, в сутки уходит около 20 костюмов - это если подозрение на заражение у одного-двух людей", - пояснил ситуацию "Апострофу" волонтер из Боярки Алексей Погребной, который помогает с обеспечением ЦРБ Киево-Святошинского района.

Кстати, в некоторых случаях только волонтеры и могут помочь больницам, даже если деньги на закупку СИЗ есть у администраций медучреждений.

"Из "Эпицентра" волонтеры немного закупили нам респираторов с достаточным уровнем защиты. Но больница в "Эпицентре" заказать не может, так как это будет не целевое использование средств. Только "вироби медичного призначення". Хотя, по сути, это те же респираторы. Но вот такая юридическая коллизия".

Впрочем, в правительстве уверяют, что средств индивидуальной защиты должно хватить на всех, ведь 23 марта в Украину прилетел борт из Китая, который и привез маски, респираторы, костюмы.

Антисептик и маски, переданные Украине КитаемФото: УНИАН

"Это только первая партия медицинского груза из Китая. На этой неделе запланировано еще несколько рейсов", - отметили в пресс-службе Офиса президента.

Но проблемы медиков не ограничиваются только лишь дефицитом средств защиты. Например, в Киеве, после остановки общественного транспорта, врачи жалуются, что просто не могут добраться на работу.

"Мы находимся в Пуще-Водице, а персонал живет по всему Киеву, и даже в других городах, - рассказывает "Апострофу" врач госпиталя ветеранов Роман Панюшкин. - Сейчас туда только 12-й трамвай ходит, да и то - только утром и, возможно, вечером. Я не дождался ни одного. Замерз и поехал на Bolt (сервис перевозок, - "Апостроф"), за деньги, конечно".

При этом столичные власти обещали, что достигли договоренностей с сервисами Bolt и Uber, которые должны перевозить медиков бесплатно.

"Но в Uber отвечают, что разрабатывают программное обеспечение и рекомендуют следить за сайтом. А Bolt на мой запрос прислали форму для получения кодов за проезд. Обещали сутки рассматривать", - добавил Панюшкин.

Помогут ли аппараты

Впрочем, дефицит средств защиты - лишь верхушка надвигающегося на Украину айсберга пандемии. Гораздо более серьезная проблема с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Все дело в том, что по данным ВОЗ, около 5% людей (запомним эту цифру) переносят заболевание коронавирусом в тяжелой форме: развивается пневмония, дышать самостоятельно становится невозможно, и таких пациентов нужно подключать к аппаратам ИВЛ, чтобы поддерживать дыхательную функцию, либо к аппаратам ЭКМО, которые, вообще, выполняют роль искусственных легких. Однако такого оборудования, в связи со вспышкой пандемии, остро не хватает в странах ЕС, не говоря уже об Украине.

Например, в Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, по состоянию на конец марта насчитывалось около 200 аппаратов ИВЛ. Если принимать во внимание данные ВОЗ о том, что аппараты потребуются приблизительно 5% зараженных, то в столице не должен быть превышен порог в 4 тысячи заболевших, чтобы ИВЛ хватило на всех. Если больше - столичная система здравоохранения рискует не справиться. В других крупных городах страны аппаратов ИВЛ еще меньше: в Харькове - 160, в Днепре - чуть менее 200.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не паниковать, мол, по всей стране есть более 3,5 тысяч аппаратов ИВЛ (в начале февраля экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая озвучивала цифру 480), а значит, их хватит на всех. Ну, как на всех… если заболевших будет не более 70 тысяч.

Для недопущения "итальянского сценария" власть использует карантинные мероприятия Фото: Getty images

Однако, по словам экс-министра здравоохранения Олега Мусия, сама цифра количества аппаратов не значит ничего.

"Если мы будем идти по европейскому сценарию, то аппаратов не хватит однозначно, - говорит "Апострофу" Мусий. - Но дело даже не в этом. А какие у нас аппараты? Существует пять классов таких аппаратов, и те, которые могут спасти жизнь в критическом состоянии, - это аппараты экстра-класса и ЭКМО. А аппаратов ЭКМО всего 15 на всю Украину. Аппаратов ИВЛ экстра-класса и высшего класса, возможно, 600 и наберется, но они не оборудованы до конца, например, газовыми анализаторами. Для того чтобы правильно настроить аппарат, нужно знать, сколько кислорода в крови. Этих кислородных оксиметров нет в большей половине аппаратов. А есть еще оксигенаторы, которые добавляются к аппаратам ИВЛ и увеличивают количество кислорода, подающегося в легкие. Поэтому аппаратов, которые реально будут работать и понадобятся при острой пневмонии – штук 200. Все остальное – дыхательные аппараты для наркоза. Ну, они есть, и что?"

Конечно, в обеспечение регионов и городов аппаратами ИВЛ включается не только власть, но и бизнес, ежедневно докупая дефицитную аппаратуру. Но купить инструменты еще не значит создать оркестр.

"Нужны специалисты, которые будут обслуживать эти аппараты, которые понимают в них. А специалистов катастрофически не хватает", - добавляет Мусий.

Впрочем, даже если все 3,5 тысяч аппаратов ИВЛ, о которых говорит Ляшко, работают так, как надо, и специалисты для их обслуживания найдутся, то в случае эпидемии все аппараты просто физически не выйдет задействовать. Ведь, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Украине подготовлено всего 12 тысяч койко-мест для инфицированных коронавирусом. 5% от 12 тысяч - это 600 человек. То есть, теоретически, аппараты ИВЛ могут поддерживать дыхательную функцию для 600 человек. Остальные 2900 аппаратов, если они и понадобятся, будут покрываться пылью, потому что их просто негде будет поставить, ведь в правительстве рассчитывают, что заболеет максимум 12 тысяч украинцев.