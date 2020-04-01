Заболел даже младенец: обнародована тревожная статистика по коронавирусу в Киеве

За последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них младенец.

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Об этом он на брифинге сказал мэр Киева Виталий Кличко

Известно, что среди 25 инфицированных 12 мужчин (23-71 лет), 12 женщин в возрасте 21-80 лет и девочка, которой чуть более одного года. Никто из них за границей в последнее время не был, все заразились в Украине.

Из новых 25 случаев 15 человек госпитализировали в:

Александровскую больницу - 4

Больницу №4 - 7.

Больницу №9 - 3.

Больницу №3 - 1.

Отметим, что ранее сообщалось о 27 заболевших за сутки, но Кличко опроверг эту информацию. Тоесть, всего болеют 132 человека, а не 134, как сообщалось в заявлении Минздрав.

По словам мэра Киева, сегодня в больницы будут распределены 400 тысяч масок, которые вчера прилетели грузом из Китая

Также Кличко заявил о том, что в Киеве не будут открывать рынки, поскольку это опасно для украинцев. Он напомнил, что все началось из рынка в городе Ухань.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.