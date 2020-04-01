В Украине возросло число больных коронавирусом: актуальные данные на 1 апреля

По состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.
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Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения. Там уточнили, что больше всего больных возрастом от 50 до 59 лет.
По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировали 120 новых случаев заражения, что стало рекордом.
В Минздраве отмечают, что в Украине с начала пандемии известно о 17 летальных исходах от осложнений вируса, еще 10 человек выздоровели.
Ситуация по областям:
- Винницкая область - 49 случаев;
- Волынская область - 7 случаев;
- Днепропетровская область - 9 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 64 случая;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- Киев - 134 случая;
- Киевская область - 57 случаев;
- Львовская область - 6 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 12 случаев;
- Полтавская область - 2 случая;
- Ровенская область - 15 случаев;
- Сумская область - 19 случаев;
- Тернопольская область - 98 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черновицкая область - 104 случая;
- Черкасская область - 52 случая;
- Черниговская область - 2 случая.
Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до второй половины мая.