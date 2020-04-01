В Украине возросло число больных коронавирусом: актуальные данные на 1 апреля

По состоянию на утро 1 апреля в Украине у 669 человек лабораторно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией.

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом свидетельствуют свежие данные Министерства здравоохранения. Там уточнили, что больше всего больных возрастом от 50 до 59 лет.

По данным ведомства, за последние сутки в стране зафиксировали 120 новых случаев заражения, что стало рекордом.

В Минздраве отмечают, что в Украине с начала пандемии известно о 17 летальных исходах от осложнений вируса, еще 10 человек выздоровели.

Ситуация по областям:

Винницкая область - 49 случаев;

Волынская область - 7 случаев;

Днепропетровская область - 9 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 13 случаев;

Ивано-Франковская область - 64 случая;

Кировоградская область - 6 случаев;

Киев - 134 случая;

Киевская область - 57 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 3 случая;

Одесская область - 12 случаев;

Полтавская область - 2 случая;

Ровенская область - 15 случаев;

Сумская область - 19 случаев;

Тернопольская область - 98 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 3 случая;

Черновицкая область - 104 случая;

Черкасская область - 52 случая;

Черниговская область - 2 случая.

Напомним, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен до второй половины мая.