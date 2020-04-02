Боевики ДНР заговорили о новом обмене пленными с Киевом и назвали фамилии

Представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" назвали имена и фамилии 19 украинцев, которых они готовы передать Украине в рамках очередного обмена пленными.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Радио Свобода".

Боевики "ДНР" готовы отдать Украине восемь человек:

Алакоз Александр Федорович 26.07.1991 г.р .;

Гриненко Николай Николаевич 09.06.1998 г.р .;

Илюхин Николай Викторович 25.11.1959 г.р .;

Карась Владимир Владимирович 29.06.1968 г.р .;

Костев Евгений Игоревич 05.05.1980 г.р .;

Помеляйко Александр Владимирович 21.09.1986 г.р .;

Садовский Александр Петрович 12.05.1976 г.р .;

Шайдов Виктор Анатольевич 27.10.1970 г.р.

Террористы "ЛНР" согласны обменять 11 украинцев:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Мироныч С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А.А.

Русинов С.В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Как сообщал "Апостроф", экс-пленница боевиков так называемой "ДНР" Марина Чуйкова рассказала об издевательствах над ней и другими украинцами в плену.