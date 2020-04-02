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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Десятки украинцев застряли на лайнере, охваченном коронавирусом: видео с борта корабля

четверг, 02 апреля 2020, 17:45
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Не менее 80 украинцев оказались заперты на лайнере El Venizelos, где, по предварительным данным, были обнаружены случаи коронавируса Covid-19.

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Видео, снятое одним из моряков, было опубликовано на Youtube-канале "Вести. Люди".

Одессит Влад Федоров, рассказывает, что у 30-40 человек на корабле – температура, двое – госпитализированы. Те, кто остались на корабле, по его словам, лечения не получают и лекарств у них нет.

"Врач говорит, что мы все болеем коронавирусом - не отрицает тот факт, что болезнь есть на судне. Но при этом она не знает, что с нами делать и кто нас будет лечить", – говорит Федоров.

На опубликованном видео можно увидеть, как с борта корабля люди в костюмах защиты сгружают на лодку носилки с одним из заболевших.

Лайнер El Venizelos находится в порту Пирей в Греции с 21 марта, куда он прибыл после поездки между портами Испании и Турции. Всего на судна находится 383 человека, в том числе 34 члена экипажа и 349 пассажиров из разных стран мира.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 2 апреля, в Украине зафиксировано 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, самой критической является ситуация в Киевской и Черновицкой области – 224 и 143 случая соответственно.

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