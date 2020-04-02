В каких областях Украины ситуация с коронавирусом хуже всего: актуальная карта

В четверг, 2 апреля, в Украине зафиксировано 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, самой критической является ситуация в Киевской и Черновицкой области – 224 и 143 случая соответственно.

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Помимо перечисленных областей, высокие показатели заражения в Черновицкой и Тернопольской области – 132 и 105 случаев заражения соответственно, среди которых 5 погибших в Черновицкой и 1 – в Тернопольской. В то же время в Черновцах выздоровело от инфекции 6 человек.

Меньше 10 зараженных в таких областях: Донецкая, Кировоградская, Житомирская, Хмельницкая, Полтавская, Луганская, Черниговская, Харьковская, Закарпатская и Херсонская. В Житомирской, несмотря на низкую статистику заражений уже зафиксирована одна смерть от коронавируса.

В то же время в Николаевской области пока ни одного случая COVID-19 не было выявлено – это единственная украинская область, которой не коснулась проблема эпидемиологической угрозы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки 1 апреля в Украине было выявлено 135 новых случаев заражения.