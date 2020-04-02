Горело хорошо: появились подробности мощного ответа ВСУ на провокации врага на Донбассе

Бойцы ВСУ не оставили без ответа новые провокации боевиков на Донбассе в среду, 1 апреля, в результате которых трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник на своей Facebook-странице.

"С 19.00 до 2.00 часов ночи у 3,14даров что-то очень хорошо горело в районе позиций, откуда они вели обстрел. Сейчас выясняются потери противника. К сожалению, у нас в результате обстрела два раненых на опорниках", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе погиб вследствие провокационного обстрела боевиков командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й роты воинской части А3029 Вооруженных сил из состава Объединенных сил Александр Маланчук.

Также 30 марта боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.