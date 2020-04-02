RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.80
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

14:10
В Украине бизнесу ослабили условия карантина: кто сможет работать
08:42
Доллар дорожает: Нацбанк обновил курс валют на 2 апреля

1 апреля

20:54
Коронавирус серьезно ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз
15:42
Не получили десятки миллиардов: стало известно о серьезных проблемах с бюджетом Украины
12:21
Украина получит крупный транш от МВФ: названы сумма и главное условие
10:33
Перерасчет пенсий и налоги на паузе: как изменится жизнь украинцев с 1 апреля
09:33
В Украине резко подешевел доллар: сколько стоит валюта 1 апреля
07:58
В НБУ дали прогноз по курсу доллара на апрель

31 марта

15:36
Как коронавирус ударит по экономике Украины: озвучен тревожный прогноз
12:17
В Украине могут перенести индексацию пенсий из-за карантина: что нужно знать
09:50
В Украине резко изменился курс доллара: сколько стоит валюта 31 марта
06:28
Когда запустят рынок земли и кто ее может купить: что нужно знать о громком решении Рады
Все новости

Горело хорошо: появились подробности мощного ответа ВСУ на провокации врага на Донбассе

четверг, 02 апреля 2020, 14:16
переглянути новину українською

Бойцы ВСУ не оставили без ответа новые провокации боевиков на Донбассе в среду, 1 апреля, в результате которых трое украинских военных получили ранения.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник на своей Facebook-странице.

"С 19.00 до 2.00 часов ночи у 3,14даров что-то очень хорошо горело в районе позиций, откуда они вели обстрел. Сейчас выясняются потери противника. К сожалению, у нас в результате обстрела два раненых на опорниках", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе погиб вследствие провокационного обстрела боевиков командир 3-го горно-штурмового взвода 1-й роты воинской части А3029 Вооруженных сил из состава Объединенных сил Александр Маланчук.

Также 30 марта боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего один боец ВСУ погиб, еще один получил ранения.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Депрессия и рост неравенства: как коронавирус меняет бизнес

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Конец барона Софиевской Борщаговки: почему Кудрик потеряет свою вотчину

А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: