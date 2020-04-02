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Как украинцы будут выходить на пенсию в 2020 году, и кто может остаться без выплат: разъяснение

четверг, 02 апреля 2020, 13:11
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Фото: УНН

С 1 апреля в Украине был увеличен пенсионный возраст для женщин до 59,5 лет, также вскоре будут повышены требования по стажу.

Об этом сообщается в материале "Обозревателя".

Согласно планам правительства, ежегодно пенсионный возраст для граждан Украины будет увеличиваться на 6 месяцев, и до 2021 он должен составить 60 лет. Также в Украине поэтапно повышается требование для выхода на пенсию в 60 лет, в 2020 году действует норма о 27 отработанных годах, а в 2021 уже будет 28 лет.

По словам чиновников, те, кто не сможет набрать стаж могут остаться без пенсии, если не "докупят" себе года через органы социального обеспечения.

"Украине нужно идти на плавное повышение пенсионного возраста, например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года, иначе мы своих детей обрекаем на худшую участь и пенсию. В то же время это не вопрос сегодняшнего дня", – указывала глава профильного комитета парламента Галина Третьякова.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Кабинете министров Украины были рассмотрены вопросы введения нескольких видов доплат для пенсионеров во время карантина. Было утверждено введение сразу трех видов доплат для пенсионеров: по возрасту, для лиц с низкой пенсией и в качестве индексации в мае.

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