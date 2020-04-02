Как украинцам оформлять соцпомощь во время карантина: появилось важное заявление

В Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченным семьям переоформить социальную помощь во время карантина.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства социальной политики Украины.

В ведомстве пояснили, что Верховная Рада приняла закон, предусматривающий, что на период карантина связанного с распространением COVID-19️, продляется срок выплаты ранее назначенной государственной социальной помощи малообеспеченным семьям без представления необходимых документов в органы социальной защиты населення.

При этом когда карантин закончится, орган соцзащиты осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи на основании поданного заявления и необходимых документов.

Как сообщал "Апостроф", кабинет министров Украины вводит новый механизм социальной помощи для семей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.