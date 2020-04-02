Маски или респираторы: украинцам объяснили, какой должна быть защита от коронавируса

В условиях пандемии коронавируса людям следует носить защитные маски, а не респираторы, ведь только они могут не дать распространяться возбудителю болезни на 1,5 метра.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом в ходе брифинга 2 апреля заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Да, мы понимаем, что маска не защищает человека. Это не средство индивидуальной защиты. В то же время мы рекомендуем и настаиваем – без маски не заходить в общественные заведения. Потому что мы вас всех рассматриваем как потенциально инфицированных", – подчеркнул он.

Ляшко объяснил, что когда на лице есть маска, то выделение биологического материала, который может содержать возбудителя болезни, уменьшается и не достигает 1,5 метра. Максимум его распространения в этом случае – 10-15 сантиметров.

"Поэтому, если не будут соблюдать другие виды социальной изоляции, маска на лице человека, который еще, возможно, без симптомов, но уже может быть инфицирован и выделять возбудитель вируса, значительно снижает риск инфицировать других людей", – подчеркнул он.

Также он детально рассказал, почему респираторы с клапанами выдоха не могут выполнять функцию защитной маски.

"Они защищают только вас, но не выполняют функцию защитной маски. Поскольку клапан выдоха позволяет достаточно быстро и качественно однонаправленным потоком выделяться большому количеству воздушного потока, который может содержать возбудителя болезни", – сказал Ляшко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в среду, 1 апреля, Заречный районный суд города Сумы оштрафовал на 17 тысяч гривен гражданина за нахождение в продуктовом магазине "АТБ" без средств индивидуальной защиты во время карантина из-за распостранения коронавируса.