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Контактировала со многими: под Херсоном коронавирус убил медсестру

четверг, 02 апреля 2020, 14:38
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В городе Олешки Херсонской области 68-летняя женщина была госпитализирована в райбольницу с симптомами пневмонии, она умерла в медучреждении.

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Об этом сообщают "Херсонці".

Тест экспресс-диагностики показал отрицательный результат на заражение СОVID-19, однако позже пришли результаты исследований полимеразной цепной реакции, которые его подтвердили.

Теперь по всему району ищут людей, которые с ней контактировали, а их может быть немало. Ведь женщина работала в лаборатории, где брали анализы крови, общалась со многими коллегами.

Да и обитала умершая в квартире многоэтажки, где самая высокая плотность населения. Теперь эту многоэтажку будут дезинфицировать.

А вот о закрытии поликлиники и самоизоляции медперсонала речь пока не идет, - заявил заместитель главного врача Олешковской ЦРБ Василий Борисов.

Председатель Олешковского райсовета Павел Потоцкий заверяет, что орган местного самоуправления сделал все возможное для борьбы с коронавирусом в масштабах района.

"На костюмы, маски, медикаменты и оборудование райбольнице выделили из бюджета более четырех миллионов гривен. Резервный фонд также увеличили втрое – со ста до трехсот тысяч гривен. На эти деньги будут закупать обеззараживающие средства и проводить дезинфекцию общественных мест и других объектов по мере надобности", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на утро 2 апреля в Украине известно о 20 жертвах коронавируса. В основном умершие были старше 50 лет, а у многих из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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