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В Минздраве назвали возраст и болезни украинцев, которых убил коронавирус

четверг, 02 апреля 2020, 11:50
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Фото: Facebook

По состоянию на утро 2 апреля в Украине известно о 20 жертвах коронавируса. В основном умершие были старше 50 лет, а у многих из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

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Такое заявление во время брифинга сделал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

В связи с этим Ляшко призвал людей старшего возраста соблюдать карантин и режим жесткой самоизоляции.

"Среди 20 умерших – 15 женщин и 5 мужчин. В основном это люди старше 50 лет. 88% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких. Поэтому возраст и сопутствующие заболевания оказались основными предикторами смертности среди людей с COVID-19", – говорит главный санитарный врач Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что за сутки 1 апреля в Украине было выявлено 135 новых случаев заражения.

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