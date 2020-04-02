Кто в Украине умирает от коронавируса: свежие данные о возрасте жертв

Большинство людей, которые умерли в Украине от коронавируса Covid-19, были старше 50 лет и страдали от различных хронических заболеваний.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья при Минздраве Украины.

По имеющейся статистике, старше 50 лет были 85% людей, умерших от коронавируса. Также отмечается, что почти все они имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, болезни почек и легких.

"Всего по состоянию на 2 апреля 2020 от COVID-19 в Украине умерло 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин", – говорится в сообщении ЦОЗ.

Также отмечается, что из всех умерших 3 человека ездили за границу на протяжении последних 14 дней до появления клинических симптомов.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 2 апреля, в Украине зафиксировано 820 случаев заражения коронавирусом COVID-19, самой критической является ситуация в Киевской и Черновицкой области – 224 и 143 случая соответственно.