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Напугали ребенка и разгромили дом у мамы: скандальные детали обысков у известного волонтера

четверг, 02 апреля 2020, 20:58
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Обыски в доме у волонтера Марии Бурдун, которые, предположительно, проводились в рамках дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, были жесткими и унизительными для самой Бурдун и ее родственников.

Об этом сообщается в посте Дианы Макаровой.

"Как вы унизили меня, как напугали моего ребенка, как меня мордой возили по стене и как я почувствовала холод наручников хоть и на несколько минут – я вам могу простить, но и не забуду", – цитирует в посте саму Бурдун Макарова.

"Но то, что вы сделали с моей мамой в ее собственном доме, к которому я не имею отношения, как вы с автоматами ворвались к ней во двор, как вы почти разрушили 40% мебели, вывернули все ее вещи на пол и при этом с ухмылкой повторяли "не ждите помощи, у вашей доченьки там ситуация похлеще", как вы с первого момента забрали у нее возможность даже позвонить мне и все делали без адвоката, даже не оставив после себя копию протокола обыска…" – продолжает волонтер.

Отметим, ранее Бурдун отмечала, что действия проходят по делу, в котором фигурирует ветеран АТО Инна Грищенко (дело об убийстве Павла Шеремета).

Как сообщал "Апостроф", 23 января суд сменил меру пресечения Инне Грищенко с позывным "Пума", которая является одним из фигурантов в деле об убийстве известного журналиста Павла Шеремета.

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