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Появилась меткая фотожаба на подготовку к параду в России в разгар эпидемии

четверг, 02 апреля 2020, 10:42
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В сети появилась меткая фотожаба на подготовку к параду в России в разгар эпидемии коронавируса.

Разместил ее в своем Telegram-канале политтехнолог, политический эксперт Алексей Голобуцкий.

На фото изображены Адольф Гитлер и немецкие генералы во время совещания в бункере.

"Мой фюрер, коронавирус уже в нескольких метрах от бункера!" - говорит один из военачальников. На что Гитлер отвечает ему: "Ничего, у нас есть чудо-карантин и не позднее начала мая мы одержим победу над ним!".

Как сообщал "Апостроф", ранее в одном из российских Telegram-каналов появилось видео репетиции во время пандемии коронавируса парада ко Дню Победы 9 мая.

Около 15 тысяч военных в Москве собрались без масок на небольшом расстоянии для репетиции в то время, как российские власти ввели запрет для граждан собираться более чем по 50 человек.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса "отряд Путина" решил "сжечь" вирус. Бабушки собрались во дворе с распечатанными картинками COVID-19. Они заявили, что никакого коронавируса нет.

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