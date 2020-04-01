Ни одного в маске: в Москве тысячи военных в разгар коронавируса репетируют парад 9 мая, видео

Во время пандемии коронавируса в России военнослужащие вышли на репетицию парада к Дню Победы 9 мая.

Видео разместили в российском Telegram-канале.

15 000 военных в Москве готовятся к праздничному мероприятию. Огромное количество людей собрались без масок на небольшом расстоянии для репетиции в то время, как российские власти ввели запрет на сборы более 50 человек.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", в России продают ювелирные украшения в форме коронавируса. Необычное изделия заметили в Костроме, там продают серебряные кулоны "коронавирус". Они исполнены в виде микроба с шипами.

Также напомним, что из-за пандемии коронавируса "отряд Путина" решил "сжечь" вирус. Бабушки собрались во дворе РФ с распечатанными картинками COVID-19. Они заявили, что никакого коронавируса нет.