Пьянки и дебоши: как отдыхают на обсервации украинцы в киевском отеле

Эвакуированные спецрейсом туристы из Бали и Катара, которых разместили на обсервацию в отеле "Козацкий", отдыхают и веселятся.

Об этом сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Украинцы, размещенные в "Казацком" (их там 166 человек), не всегда сидят в своих номерах. Ранее говорилось, что им запрещено общаться со СМИ, однако некоторые сами не хотят этого, считая журналистов своими врагами.

Известно, что для людей созданы все условия в отелях: нет проблем с водой, работает отопления и есть обогреватели. Им трижды в день приносят еду сотрудники отеля – оставляют под дверью в номер, чтобы не контактировать.

В своем закрытом чате, скриншоты которого попали журналистам, они обсуждают жизнь. Также видятся вживую, что запрещено, передают друг другу вещи. Иногда все вместе заказывают доставку еды, бывает кофе, сигареты или алкоголь. Заказы курьеры приносят ко входу на территорию, где передают сотрудникам отеля. Те уже приносят в номер. Иногда туристы сами забирают заказ внизу.

"Из-за спиртного в ночь с 31 марта на 1 апреля кто-то из жителей 6-го этажа устроил дебош. Как пишут в чате, он стучался в двери, ломился в кабинет администратора и говорил, что ищет выход на крышу. После этого полиция заявила, что не будет пропускать доставку алкоголя. Однако проверять пакеты никто права не имеет, так что это не сильно помогло", - говорится в сообщении.

Сотрудница отеля на условиях анонимности подтвердила, что такой случай был – буйного мужчину пришлось успокаивать сначала охране, а потом и полиции.

"12 часов ночи, ко мне в дверь стучится человек, кричит, чтоб открыли дверь на крышу, мол, ему нужна свобода, свежим воздухом подышать. И дальше по дверям пошел. Его дважды охрана выводила, потом полиция. Это ненормально", - рассказала она.

По ее словам, такое случается практически каждый день. Гости пьют на этажах, ходят курить на улицу и только единицы сознательно не покидают номера.

"Это происходит фактически каждый день. Выпивают на этажах, не слушают ни сотрудников отеля, ни полицию. Прямым текстом отправляют подальше. Это если культурно сказать. Они пьют, полиция с нами, все это фиксируется на видео", - рассказала сотрудница.

В своих чатах эвакуированные обсуждают часто плохую организацию обсервации. При этом, зачастую это аргумент в пользу того, чтоб нарушать порядок этой процедуры. Например, некоторые люди дважды призывали всех собраться в холле на вечеринку, а некоторые заявляют, что имеют полное право ходить по этажам. Мол, правила им не объяснили, так что запретить ничего не могут. Один мужчина и вовсе решил не терять времени и подзаработать, предложив тайский массаж – кто-то даже согласился.

А другая женщина, находясь в отеле, записала "Песню про обсервацию". На фоне, к слову, явно не номер, а что-то по типу конференц-холла.

Тем не менее, есть люди и с другой позицией – они призывают остальных не провоцировать и сидеть по номерам. Таких, по словам персонала отеля, человек 30 из 166. Также есть и те, кто тоже против хождения по этажам, но по другой причине. Мол, там висят камеры, и записи с них помешают выиграть дело о якобы незаконной обсервации, если они таки решатся подать в суд.

"Мы вон из кожи лезем, бежим на любую просьбу, чтоб усовершенствовать их пребывание здесь. Грубо говоря, из 166 человек 30 - адекватные, а остальные… Я за всю свою жизнь такого не видела", - рассказала работница отеля.

Отметим, что всем туристам 1 апреля провели ПЦР-тестирование и заявили, что результаты будут в течении трех дней. Однако такой срок вызвал недовольство среди людей. Они говорят, что их в случае негативного результата обещали выпустить уже 2 апреля.

Часть туристов начала агитировать остальных выходить в холл с чемоданами, чтобы привлечь к себе внимание. Так они хотели снова добиться приезда министра Владимира Криклия.

Как оказалось позже, попытки бунта были лишними, потому что Криклий вышел с ними на связь и сказал, что тесты еще делаются - готово только 100.

Пока к обеспечению порядку в "Казацком" активно привлечена полиция – правоохранители будут ходить по этажам и проверять, все ли сидят в номерах.

Как сообщал "Апостроф", эвакуированных спецрейсом туристов из Бали и Катара, которых разместили на обсервацию в отель "Козацкий" в Киеве, стали охранять более усиленно.