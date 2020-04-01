В Киеве отель с изолированными туристами "укрепили" военными: фото

Эвакуированных спецрейсом туристов из Бали и Катара, которых разместили на обсервацию в отель "Козацкий" в Киеве, стали охранять более усиленно.

Фото сделал корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Напомним, что несколько сотен граждан Украины устроили бунт в аэропорту Борисполя против обязательной двухнедельной обсервации. Некоторым удалось сбежать, а остальных поселили в отели "Козацкий" и "Пуща".

Также люди пытались сбежать и с отеля "Козацкий" в центре города. Чтобы не допустить этого, территорию охраняют правоохранители. Также сейчас на подмогу туда были направлены бойцы Нацгвардии. В частности, после того как с отеля сбежали 60 человек, около здания разместили военные грузовики с Нацгвардейцами.

Как сообщал "Апостроф", эвакуированной спецрейсом из Бали и Катара украинке с маленьким ребенком позволили уехать на такси из отеля "Козацкий".

Бойцы Национальной гвардии не выпускают украинцев, которые находятся в гостиницах "Козацкий" и "Пуща" на обсервации, даже во двор, те же в свою очередь считают, что после возвращения на Родину с Бали их права были ограничены такого рода принудительными мерами.