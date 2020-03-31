Бунтари с Бали: кто виноват в бардаке с обсервацией

На днях в СМИ появились сообщения о том, что несколько сотен граждан Украины устроили бунт в аэропорту Борисполя против обязательной двухнедельной обсервации. Впрочем, как известно, дьявол кроется в мелочах. "Апостроф" разбирался, почему принудительная изоляция стала применяться выборочно, а за обсервацию должны платить люди, которые вернулись домой.

29 марта граждане Украины, прибывшие в аэропорт Борисполя из Вьетнама, выломали двери в терминале и разбежались. Кадры этого трагикомического шоу можно было увидеть на многих стримах в сети Facebook. Для усмирения ситуации на место прибыли представители полиции и Нацгвардии. Позже стало известно еще о двух рейсах с украинцами из острова Бали. Сами пассажиры рассказали о том, что во время пересадки в аэропорту Дохи (Катар) их заставили подписать документы о согласии на принудительную обсервацию в Украине. О том, что обсервация будет платной, никто не предупреждал. Интересно и то, что одним из пунктов был запрет на общение с представителями средств массовой информации. Фактически речь идет о том, что украинская власть решила скрыть от общества данные об условиях содержания наших граждан в обсервации.

Тем более, оказалось, что наших граждан, прилетевших с теплых морей, превратили чуть ли не в прокаженных, так еще и решили на них заработать. По прилету в Украину им сообщили, что изоляция будет принудительной. На выбор предоставили несколько бесплатных и платных отелей. Чтобы не повторить ситуацию с побегом, на летном поле самолеты встречали автобусы с бойцами Национальной гвардии. По сообщениям в соцсетях, пассажиры были готовы пройти медосмотр на месте, сдать тесты на коронавирус COVID-19 и находиться в самоизоляции дома. Однако представители правоохранительных структур настаивали на выполнении решения Кабинета министров. В конечном итоге часть пассажиров – около 50 человек – согласилась на изоляцию сразу, а остальные – спустя некоторое время. При этом люди вынуждены платить 350 долларов за две недели жилья в отеле, а также по 1200 гривен в день на еду.

Стоит отметить, что изначально власть действовала пряником. 23 марта министерство иностранных дел Украины призвало всех граждан, кто находится за пределами страны, вернуться домой. Но потом "включился" кнут: было принято решение о закрытии границ. В ночь с 27 на 28 марта, в 00:00 Украина полностью закрыла госграницу и перекрыла все пассажирские перевозки. Те, кто не успел вернуться до этого времени, должны будут координировать свои действия с дипломатическими представительствами за рубежом. Данное решение привело к массовому возвращению украинских граждан со стран Европейского Союза. Так, только за 28 марта через украино-польскую границу вернулось более 12 тысяч граждан. Очередь была многочасовая, но на обсервацию никого не помещали. И вот, на следующий день вдруг появилась необходимость изолировать несколько сотен туристов, вернувшихся домой с морей.

Турист из Бали с вещами возле отеляФото: Апостроф / Александр Гончаров

В целом, действия властей выглядели весьма неприглядным образом. Постановление об обязательной обсервации было принято Кабинетом министров поздно вечером 29 марта. Как раз, когда самолеты с украинцами уже были в небе. Согласно документу, все граждане Украины, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, считаются такими, которые контактировали с инфицированными, и обязаны пройти обсервацию сроком на 14 дней с момента пересечения границы. Места для обсервации определяют Киевская городская и областные государственные администрации. Они также ответственны за эвакуацию к месту изоляции и медицинское наблюдение.

Что стало причиной столь позднего решения правительства об обязательной обсервации всех граждан, судить сложно. Возможно, это желание наказать любителей отдыха, которые в разгар пандемии купили себе путевки. Или банальная некомпетентность государственных менеджеров, неспособных принять вовремя необходимое решение. Ведь многие люди, зная об обсервации заранее, попросту остались в том же Вьетнаме или Бали.

В целом, о том, что Кабмин явно неспособен реагировать на происходящее должным образом, свидетельствует хотя бы тот факт, что за время пандемии коронавируса в Украине сменилось уже два министра здравоохранения. При этом идея обсервации уже была осуществлена – и закончилась грандиозным скандалом, когда в конце февраля была осуществлена принудительная изоляция граждан Украины, эвакуированных из китайского Уханя. Напомним, тогда это вызвало панику и скандалы: 72 человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию на базе МВД в Новых Санжарах в Полтавской области. Это вызвало акции протеста. При этом изоляция закончилась позитивно – ни одного заболевшего не оказалось. Позднее от процедуры обсервации отказались. Сотни тысяч граждан, возвращавшиеся домой, в лучшем случае, давали обещание самоизолироваться от общества на две недели. Исходя из этого, логики в возврате к обязательной обсервации фактически нет.

Туристы общаются с сотрудником полицииФото: Апостроф / Александр Гончаров

По мнению политолога Ярослава Макитры, государственная система оказалась не готова к столь кардинальным решениям. "Сейчас людей стало меньше, думаю, есть возможность их всех разместить. Кроме того, пример Новых Санжар показал, что население не доверяет власти. Представьте, какие могли быть протесты при массовых размещениях по территории страны. Понятно, что это правильные необходимые решения, но здесь уже вопрос к коммуникации власти с населением", – сказал он "Апострофу".

В свою очередь, народный депутат VIII созыва Борислав Береза отмечает, что решение о всеобщей обсервации приезжающих в Украину уже явно запоздало. Данную меру необходимо было применять, как только была объявлена пандемия.

"Решение правильное, хорошо, но поздно. Для примера, Израиль, стал первой страной, которая ввела обсервацию для приезжих. Сейчас там уровень смертности от коронавируса на уровне двух десятых процента. В Италии решили по-своему, 2/3 граждан Китая просто игнорировались на границе. Итальянский итог мы все знаем. Не ищите конспирологии, ее нет, это просто запоздалое решение власти", – сказал он "Апострофу".