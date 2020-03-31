RU  UA  EN

вторник, 31 марта
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.35
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Бунтари с Бали: кто виноват в бардаке с обсервацией

Почему взбунтовались украинские туристы, прибывшие с Бали

Максим Мухин вторник, 31 марта 2020, 19:20
читати статтю українською
Почему взбунтовались украинские туристы, прибывшие с Бали Заселение туристов из Бали на обсервацию в отель Фото: Апостроф / Александр Гончаров

На днях в СМИ появились сообщения о том, что несколько сотен граждан Украины устроили бунт в аэропорту Борисполя против обязательной двухнедельной обсервации. Впрочем, как известно, дьявол кроется в мелочах. "Апостроф" разбирался, почему принудительная изоляция стала применяться выборочно, а за обсервацию должны платить люди, которые вернулись домой.

29 марта граждане Украины, прибывшие в аэропорт Борисполя из Вьетнама, выломали двери в терминале и разбежались. Кадры этого трагикомического шоу можно было увидеть на многих стримах в сети Facebook. Для усмирения ситуации на место прибыли представители полиции и Нацгвардии. Позже стало известно еще о двух рейсах с украинцами из острова Бали. Сами пассажиры рассказали о том, что во время пересадки в аэропорту Дохи (Катар) их заставили подписать документы о согласии на принудительную обсервацию в Украине. О том, что обсервация будет платной, никто не предупреждал. Интересно и то, что одним из пунктов был запрет на общение с представителями средств массовой информации. Фактически речь идет о том, что украинская власть решила скрыть от общества данные об условиях содержания наших граждан в обсервации.

Тем более, оказалось, что наших граждан, прилетевших с теплых морей, превратили чуть ли не в прокаженных, так еще и решили на них заработать. По прилету в Украину им сообщили, что изоляция будет принудительной. На выбор предоставили несколько бесплатных и платных отелей. Чтобы не повторить ситуацию с побегом, на летном поле самолеты встречали автобусы с бойцами Национальной гвардии. По сообщениям в соцсетях, пассажиры были готовы пройти медосмотр на месте, сдать тесты на коронавирус COVID-19 и находиться в самоизоляции дома. Однако представители правоохранительных структур настаивали на выполнении решения Кабинета министров. В конечном итоге часть пассажиров – около 50 человек – согласилась на изоляцию сразу, а остальные – спустя некоторое время. При этом люди вынуждены платить 350 долларов за две недели жилья в отеле, а также по 1200 гривен в день на еду.

Стоит отметить, что изначально власть действовала пряником. 23 марта министерство иностранных дел Украины призвало всех граждан, кто находится за пределами страны, вернуться домой. Но потом "включился" кнут: было принято решение о закрытии границ. В ночь с 27 на 28 марта, в 00:00 Украина полностью закрыла госграницу и перекрыла все пассажирские перевозки. Те, кто не успел вернуться до этого времени, должны будут координировать свои действия с дипломатическими представительствами за рубежом. Данное решение привело к массовому возвращению украинских граждан со стран Европейского Союза. Так, только за 28 марта через украино-польскую границу вернулось более 12 тысяч граждан. Очередь была многочасовая, но на обсервацию никого не помещали. И вот, на следующий день вдруг появилась необходимость изолировать несколько сотен туристов, вернувшихся домой с морей.

Турист из Бали с вещами возле отеляФото: Апостроф / Александр Гончаров

В целом, действия властей выглядели весьма неприглядным образом. Постановление об обязательной обсервации было принято Кабинетом министров поздно вечером 29 марта. Как раз, когда самолеты с украинцами уже были в небе. Согласно документу, все граждане Украины, которые возвращаются из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, считаются такими, которые контактировали с инфицированными, и обязаны пройти обсервацию сроком на 14 дней с момента пересечения границы. Места для обсервации определяют Киевская городская и областные государственные администрации. Они также ответственны за эвакуацию к месту изоляции и медицинское наблюдение.

Что стало причиной столь позднего решения правительства об обязательной обсервации всех граждан, судить сложно. Возможно, это желание наказать любителей отдыха, которые в разгар пандемии купили себе путевки. Или банальная некомпетентность государственных менеджеров, неспособных принять вовремя необходимое решение. Ведь многие люди, зная об обсервации заранее, попросту остались в том же Вьетнаме или Бали.

В целом, о том, что Кабмин явно неспособен реагировать на происходящее должным образом, свидетельствует хотя бы тот факт, что за время пандемии коронавируса в Украине сменилось уже два министра здравоохранения. При этом идея обсервации уже была осуществлена – и закончилась грандиозным скандалом, когда в конце февраля была осуществлена принудительная изоляция граждан Украины, эвакуированных из китайского Уханя. Напомним, тогда это вызвало панику и скандалы: 72 человека вместе с сопровождением разместили на 14-дневную обсервацию на базе МВД в Новых Санжарах в Полтавской области. Это вызвало акции протеста. При этом изоляция закончилась позитивно – ни одного заболевшего не оказалось. Позднее от процедуры обсервации отказались. Сотни тысяч граждан, возвращавшиеся домой, в лучшем случае, давали обещание самоизолироваться от общества на две недели. Исходя из этого, логики в возврате к обязательной обсервации фактически нет.

Туристы общаются с сотрудником полицииФото: Апостроф / Александр Гончаров

По мнению политолога Ярослава Макитры, государственная система оказалась не готова к столь кардинальным решениям. "Сейчас людей стало меньше, думаю, есть возможность их всех разместить. Кроме того, пример Новых Санжар показал, что население не доверяет власти. Представьте, какие могли быть протесты при массовых размещениях по территории страны. Понятно, что это правильные необходимые решения, но здесь уже вопрос к коммуникации власти с населением", – сказал он "Апострофу".

В свою очередь, народный депутат VIII созыва Борислав Береза отмечает, что решение о всеобщей обсервации приезжающих в Украину уже явно запоздало. Данную меру необходимо было применять, как только была объявлена пандемия.

"Решение правильное, хорошо, но поздно. Для примера, Израиль, стал первой страной, которая ввела обсервацию для приезжих. Сейчас там уровень смертности от коронавируса на уровне двух десятых процента. В Италии решили по-своему, 2/3 граждан Китая просто игнорировались на границе. Итальянский итог мы все знаем. Не ищите конспирологии, ее нет, это просто запоздалое решение власти", – сказал он "Апострофу".

Читайте также

Коломовирус: как Рада голосовала за законопроект о "ПриватБанке"

Голосования 30 марта показали, что у Слуг народа больше нет монобольшинства в парламенте

"Кайдашева семья" по-новому: что Зеленскому делать с братьями Ермаками

Видеозаписи от Гео Лероса могут серьезно ослабить Ермака, который, казалось бы, монополизировал власть в Офисе президента

Закрыли, но не совсем: как слова Зеленского вызвали панику на границе

На границе с Польшей образовались огромные очереди из украинцев, желающих вернуться домой

Новости

31 марта

19:15
1 апреля никто не отменял: как разыграть друзей, не выходя из дома Lime
18:15
Отслеживала количество новых зараженных: украинская ведущая рассказала о родах в эпидемию коронавируса Lime
18:01
Мужчина прикинулся кустом, чтобы выйти на улицу во время карантина - соседи сделали его знаменитостью Lime
17:56
Скандал с избиением посетителя ночного клуба Fifty: суд взял под стражу главу охраны заведения
17:45
Учится и не рожает детей: Эминем рассказал, почему гордится дочерью Lime
17:30
Беременная актриса "Женского Квартала" пожаловалась на трудности из-за коронавируса Lime
Все новости

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Новости партнеров

Загрузка...

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: