RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

10:09
В США от коронавируса умер известный музыкант - ему было всего 52 Lime
10:05
Киев остановился в пробках, несмотря на карантин: где не проехать
10:04
В Украине возросло число зараженных коронавирусом: свежие данные на 2 апреля
09:56
У известного украинского волонтера начались обыски: первые подробности
09:42
Во сколько обойдется лечение коронавируса в Украине: названа сумма
09:28
Снежные сугробы и солнце: появилось впечатляющее фото весны в Карпатах
08:58
Скандал с отказом Украины принимать рейс из Израиля: стало известно о важном решении
08:34
"Работает" на парковке: в Киеве разоблачили наглого афериста, фото
07:59
Как человечеству остановить появление новых вирусов-"убийц": ученый дал неожиданный совет
07:53
Не прожил и двух месяцев: появилась страшная новость о самой юной жертве коронавируса
07:30
Примчались пожарные: под Киевом произошло серьезное ЧП возле многоэтажек, фото
07:18
Боевики устроили новые провокации на Донбассе, в ВСУ много раненых: заявление штаба
Все новости

Снежные сугробы и солнце: появилось впечатляющее фото весны в Карпатах

четверг, 02 апреля 2020, 09:28
переглянути новину українською

В Украинских Карпатах по-прежнему сохраняется зимняя погода, о чем свидетельствует свежее фото, которое было сделано утром 2 апреля.

Впечатляющим снимком в социальной сети Facebook поделился Василий Фицак.

На опубликованном снимке видно, что склоны гор покрыты снежными сугробами, при этом здесь солнечно, снег не идет.

"Доброе утро! День сегодня обещает быть великолепным", - подписал снимок автор.

В комментариях он также отметил, что сейчас в горах спокойно, скорость ветра достигает 6-7 метров в секунду.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с четверга, 2 апреля, в Украине потеплеет, холодный антициклон Keywan отступит.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли холодную погоду в Украине, которая пришла в страну в последний день марта и принесла снегопады.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил свыше 46 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (хроника 1 апреля)

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: