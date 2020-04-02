Снежные сугробы и солнце: появилось впечатляющее фото весны в Карпатах

В Украинских Карпатах по-прежнему сохраняется зимняя погода, о чем свидетельствует свежее фото, которое было сделано утром 2 апреля.

Впечатляющим снимком в социальной сети Facebook поделился Василий Фицак.

На опубликованном снимке видно, что склоны гор покрыты снежными сугробами, при этом здесь солнечно, снег не идет.

"Доброе утро! День сегодня обещает быть великолепным", - подписал снимок автор.

В комментариях он также отметил, что сейчас в горах спокойно, скорость ветра достигает 6-7 метров в секунду.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что уже с четверга, 2 апреля, в Украине потеплеет, холодный антициклон Keywan отступит.

Также "Апостроф" сообщал, что в сети высмеяли холодную погоду в Украине, которая пришла в страну в последний день марта и принесла снегопады.