В Днепре из-за коронавируса вырыли сотни могил, ситуация может ухудшиться: тревожные данные

В Днепре выкопали несколько сотен могил для захоронения зараженных коронавирусом в случае летальных исходов.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом на своей Facebook-странице написал городской голова Днепра Борис Филатов.

"Для тех, кому не доходит. Мы готовимся к худшему. На территории городских кладбищ выкопано не 400, а уже 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса. Для хранения тел закуплена тысяча плотных пластиковых мешков", - написал он.

Кроме того, по его словам, все сотрудники моргов обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

"В ближайшее время будет запрещено проведение вскрытия умерших с подверженным заболеванием или подозрением на коронавирус", - уточнил Филатов.

К тому же, мэр Днепра рассказал, что выдача тел из моргов умерших будет производиться в закрытых гробах, тела будут находиться в герметичных мешках и подвергнуты дезинфекции.

"На похоронах нельзя присутствовать более чем по одному лицу на территории в 10 квадратных метров", - добавил градоначальник.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли резонансные факты про масштабы коронавируса в России, где готовятся хоронить сотни трупов.