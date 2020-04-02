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В Украине будут платить помощь потерявшим работу из-за карантина: что нужно знать

четверг, 02 апреля 2020, 21:46
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Фото: Dengi.ua

В Украине приняли закон, который предполагает, что государство поможет выплачивать зарплату наемным работникам малого бизнеса во время карантина.

Об этом сообщается на Facebook-странице Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Так, законом введено понятие частичной безработицы на период карантина. Он предусматривает помощь работодателям из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Центра занятости, по месту регистрации предпринимателя как плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и подать следующие документы:

1) заявление в произвольной форме;

2) копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и перечнем карантинных мероприятий

3) сведения о работниках, у которых возникло право на пособие по частичной безработице;

4) справку об отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Уточняется, что право на пособие по частичной безработице имеют сотрудники, с которыми работодатель оформил трудовые отношения.

Как сообщал "Апостроф", в Минсоцполитики рассказали, как малообеспеченным семьям переоформить социальную помощь во время карантина.

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