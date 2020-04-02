В Украине начали перекрывать дороги из-за коронавируса: где не проехать

В нескольких населенных пунктах Украины правоохранители приняли решение заблокировать проезд по причине высокой опасности заражения коронавирусом COVID-19.

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, одной из самых опасных в плане инфицирования называют Черновицкую область, туда разрешили въезд только транспорту, который обеспечивает жизнедеятельность области – машинам с продуктами питания и другими социально важными товарами.

"Особый транспортный режим ввели во всей Черновицкой области. Этот регион остается среди лидеров распространения болезни в Украине. Отныне на территорию Буковины будут впускать только те авто, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Попасть в регион также смогут люди, которые там проживают и возвращаются домой, а уехать - те, кто направляется к месту своего проживания", - сообщили в студии.

Также было принято решение закрыть село Казачье в Сумской области – там зафиксировали высокие показатели смертности от коронавируса (умерли двое из 8 заболевших).В этот населенный пункт пускают только по спискам. По той же причине в конце марта местные власти приняли решение закрыть село Тынное в Ровенской области, где 10 больных из них трое умерли.

Также с 1 апреля принято решение заблокировать районный центр Камянка в Черкасской области – там произошла вспышка COVID-19 (28 зафиксированных случаев).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что со 2 апреля городские власти закрывают Херсон на строгий карантин, окружив город блокпостами из-за высоких показателей распространения коронавируса в области.