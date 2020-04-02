В Украине немного потеплеет: синоптики уточнили прогноз на 2 апреля

По прогнозу синоптиков в четверг, 2 апреля, в Украине потеплеет.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По всей территории Украины будет облачно с прояснениями, осадков не предвидится.

Ночью прогнозируется от нуля до минус 5 градусов. Днем столбики термометров покажут от плюс 7 до плюс 13 градусов.

Теплее всего будет на юге, юго-востоке и в центре страны. Самая низкая температура ожидается во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупреждали, что первый день второго месяца весны в Украине будет холодным.

Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая весна.