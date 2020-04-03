Экономику придется либо реанимировать, либо закапывать: сколько продержится Украина при карантине

При карантине из-за коронавируса экономика Украины вряд ли продержится больше одного месяца, а продление карантина чревато коллапсом.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал эксперт института GROWFORD Алексей Кущ.

"Если рассматривать мобилизационные возможности нашей экономики, то это – один месяц. Хотя понятно, что карантин будет, как минимум, два месяца. В течение месяца население и бизнес держатся за счет внутренних резервов и, если бы карантин через месяц закончился, падение нашего ВВП выглядело бы как вырезанный кусок торта. И после этого экономика очень быстро вернулась бы на круги своя", - сказал он.

По его словам, если карантин продолжается два месяца, то уже происходят глубокие структурные изменения.

"Население продает бабушкины кольца, а бизнес – свои активы. Соответственно, после выхода из кризиса такого формата с вырезанного куска торта уже не будет – торт будет раздавлен. Ну, а после трех месяцев карантина особо и спасать будет нечего. Тогда придется строить что-то абсолютно новое", - добавил он.

Поэтому, по мнению эксперта основной дискурс должен вестись о том, как реанимировать экономику.

"Какие реанимационные мероприятия, какая реанимационная бригада будет работать. Может это будут не реаниматоры, а гробокопатели", - объянил Кущ.

Подробнее об этом, читайтев материале "Апострофа": После трех месяцев карантина спасать будет уже нечего - украинский экономист.