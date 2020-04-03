RU  UA  EN

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.65
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

22:38
Скандальный экс-футболист "Динамо" и сборной Украины рассказал о самом дорогом сексе в жизни
21:05
Поднимал руку, почему нет? Экс-футболист "Динамо" признался в семейном насилии, видео
20:30
Футболист сборной Украины может стать чемпионом благодаря коронавирусу
20:08
5 известных брендов, которые изменили свои лого, чтобы подчеркнуть важность карантина Lime
19:51
Звезду чемпионата Англии могут забрать в армию во время пандемии коронавируса
18:56
Знаменитый комик Эдди Лардж умер от осложнений, вызванных коронавирусом Lime
18:11
В Испании выбрали лучшего футболиста в истории
17:31
Сериал Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды" получил продолжение: о чем 2 сезон и где его смотреть Lime
17:08
Музей идет к вам: в сети пародируют известные картины, и это лучшее развлечение для карантина Lime
16:28
Все летит к чертям, кэп: в России появилось граффити с актерами украинского шоу "Каламбур" Lime
16:27
В Испании от коронавируса скончался легендарный футболист "Реала"
16:00
Школьные рисунки Канье Уэста оценили в десятки тысяч - когда-то он продавал их за $10 Lime
Все новости

Глава Минздрава сделал громкое заявление про лекарство против коронавируса: видео

пятница, 03 апреля 2020, 00:06
переглянути новину українською

Украина получила препарат "Плаквенил", который эффективен в лечении коронавируса, в пятницу, 3 апреля, лекарство отправят в области.

Об этом в эфире передачи "Право на владу" рассказал новый глава Минздрава Максим Степанов.

Как известно, фармакологическая компания Sanofi передала Украине партию препаратов "Плаквенил", который ряд стран признал эффективным в лечении COVID-19.

"Компания физически передала препараты сегодня. Передали 3 тысячи упаковок, завтра будет подписан приказ и лекарства отправят в области", – сообщил Степанов.

Глава Минздрава уточнил, что "Плаквенил" содержит активное вещество, которое непосредственно влияет на лечение при коронавирусе.

Степанов добавил, что Минздрав имеет договоренности с другими фармкомпаниями, которые тоже производят препараты с этим же действующим веществом. Они также будут поставлять препараты в Украину.

"Главное – за два дня мы разработали протокол лечения коронавируса в Украине. Наши врачи были не вооружены, они не знали, чем лечить больных. Мы утвердили протокол, именно этими препаратами будут лечить украинцев, у которых подтвердят COVID-19", - резюмировал Степанов.

Как сообщал "Апостроф", в Украине лечение пациента, больного COVID-19, обойдется в сумму в 5-10 тысяч гривен, хотя в Минздраве украинцам обещали бесплатное лечение от коронавируса.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус убил 50 тысяч человек и заразил свыше 1 миллиона: что происходит в Украине и мире (хроника 2 марта)

Голод - это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Депутат Негулевский: ремонт дорог до состояния "марсианских ландшафтов"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: