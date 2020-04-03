Коронавирус атакует Украину: главные тезисы брифинга Минздрава, видео

За сутки 2 апреля в Украине больше всего заболевших коронавирусом COVID-19 было на Закарпатье и в Черновицкой области, 23 и 28 случаев соответственно.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире

Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также он уточнил, что Киев тоже находится среди лидеров по заражению - в четверг было выявлено еще 20 новых заболевших.

В то же время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 16 человек в тяжелом состоянии, у которых был выявлен COVID-19.

В больницы регионов, где зафиксированы вспышки коронавируса, по словам главного санитарного врача страны, в субботу, 4 апреля, доставят 12 амплификаторов для ПЦР-диагностики

Также Виктор Ляшко отметил, что в пятницу, 3 апреля, следует ожидать обнародования нового постановления о карантине.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный санитарный врач Украины сообщил, что в Украине известно о 20 жертвах коронавируса и в основном умершие были старше 50 лет, а у многих из них были тяжелые сопутствующие заболевания.