RU  UA  EN

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.30
НБУ:USD  27.10
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

3 апреля

11:52
62-летняя Шэрон Стоун показала полезное упражнение для укрепления легких Lime
11:49
Где бюджетники могут получать пенсии и зарплаты: появился полный список банков
11:30
Коронавирус атакует Украину: главные тезисы брифинга Минздрава, видео
11:23
Помогают коронавирусу: в сети показали видео гигантской очереди на остановке в Киеве
11:20
В Киеве смертельно больных пациентов отправляют домой: детали "карантинного" скандала
10:59
Верим, что все будет хорошо: дочь Анастасии Заворотнюк трогательно поздравила актрису с днем рождения Lime
10:55
Число зараженных приближается к тысяче: карта и свежие данные про коронавирус в Украине
10:53
Намного больше официальных цифр: ученые показали реальное число зараженных коронавирусом в Украине
10:51
Более тысячи умерших за сутки: появилась "рекордная" статистика по коронавирусу в США
10:24
В Украине снова выросло число умерших от коронавируса: подробности
10:20
Актриса "Дизель Шоу" рассказала, как погибшая коллега помогла ей в отношениях с мужем Lime
10:03
В СМИ рассказали, как фирма "Слуги народа" Негулевского стала лидером области по "ремонту" дорог
Все новости

Коронавирус атакует Украину: главные тезисы брифинга Минздрава, видео

пятница, 03 апреля 2020, 11:30
переглянути новину українською

За сутки 2 апреля в Украине больше всего заболевших коронавирусом COVID-19 было на Закарпатье и в Черновицкой области, 23 и 28 случаев соответственно.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире

Об этом сообщил в ходе ежедневного брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Также он уточнил, что Киев тоже находится среди лидеров по заражению - в четверг было выявлено еще 20 новых заболевших.

В то же время к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 16 человек в тяжелом состоянии, у которых был выявлен COVID-19.

В больницы регионов, где зафиксированы вспышки коронавируса, по словам главного санитарного врача страны, в субботу, 4 апреля, доставят 12 амплификаторов для ПЦР-диагностики

Также Виктор Ляшко отметил, что в пятницу, 3 апреля, следует ожидать обнародования нового постановления о карантине.

Как сообщал "Апостроф", ранее главный санитарный врач Украины сообщил, что в Украине известно о 20 жертвах коронавируса и в основном умершие были старше 50 лет, а у многих из них были тяжелые сопутствующие заболевания.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Коронавирус убил 50 тысяч человек и заразил свыше 1 миллиона: что происходит в Украине и мире (хроника 2 марта)

Голод - это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Депутат Негулевский: ремонт дорог до состояния "марсианских ландшафтов"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: