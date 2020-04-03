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Пасха при карантине: как украинцы смогут отметить праздник

пятница, 03 апреля 2020, 17:06
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В Украине на время карантина, как минимум до 24 апреля, запрещены все массовые религиозные мероприятия, в частности празднование Пасхи, но в регионах ищут возможность не оставить верующих совсем без атрибутов праздника.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Кабмин запретил до 24 апреля проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.

Таким образом, в период запрета попадает Пасха, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).

Вместе с тем, в регионах ищут возможности альтернативного празднования Пасхи, избегая скопления людей. Так, мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал, что в регионе паски будут освящать на хлебозаводах, чтобы, купив их в магазине, люди не несли их в храмы для освящения.

Кроме того, организуют прямые трансляции пасхальных богослужений на местных телеканалах, отказываются от добавления ночного городского транспорта в пасхальную ночь, ограничат для посещения кладбища, находящихся на территории Житомирского городского ОТГ, движение легковых автомобилей там будет запрещено.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан придерживаться карантинных мер и отпраздновать Пасху дома.

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