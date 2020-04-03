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Показуха вместо дезинфекции: в сети показали видео "борцов" с коронавирусом в Одессе

пятница, 03 апреля 2020, 13:35
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В Одессе на улице Серова заметили сотрудников коммунальных служб, которые якобы пришли дезинфицировать один из подъездов. Вместо этого они там сфотографировались, имитируя работу, после чего просто ушли.

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Соответствующее видео опубликовано на Telegram-канале издания "Думская".

"Ох, и скандал будет... На улице Серова в Одессе пришедшие дезинфицировать подъезд коммунальщики просто сфотографировали его и ушли. Дмитрий Александрович, вы там дайте по шапке", - говорится в подписи к видео.

На ролике видно, что коммунальщик был одет в защитный костюм и даже имел при себе средство для дезинфекции, но никаких работ на месте он проводить не стал.

Напомним, что в Днепре выкопали несколько сотен могил для захоронения зараженных коронавирусом в случае летальных исходов.

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