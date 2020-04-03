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В Германии сделали неожиданное заявление о смягчении карантина

пятница, 03 апреля 2020, 16:29
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Германия планирует смягчить карантинные ограничения на границе, чтобы агропредприятия смогли нанимать иностранных трудовых мигрантов для посева и сбора урожая.

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Об этом сообщает DW.

План, разработанный министерствами внутренних дел и сельского хозяйства, предусматривает ряд строгих правил на въезд и соблюдение гигиены.

Фермеры смогут набрать 40 тысяч рабочих в апреле и еще 40 тысяч - в мае. Группы будут набирать в специально отобранных аэропортах после медицинских проверок. После прибытия в Германию иностранцы должны пройти 14-дневный карантин и будут жить в условиях, которые госслужащие описывают как "виртуальный карантин одновременно с возможностью работать".

Сезонные рабочие будут работать в небольших группах, а жилые помещения будут заполнены только на половину, чтобы обеспечить расстояние между людьми. Инфицированных работников будут изолировать, а остальных членов группы будут проверять врачи.

В Германии ожидают прибытия 80 тысяч рабочих, в основном из Румынии и Польши. Еще 20 тысяч человек остались в Германии и им продлили разрешение на работу.

Как сообщал "Апостроф", ученые объяснили, почему коронавирус SARS-CoV-2 обладает такой высокой заразностью.

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