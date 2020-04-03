В Украине продолжает расти смертность от коронавируса: свежие данные

В пятницу, 3 апреля, в Ровенской области в медицинском учреждении умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус COVID-19.

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Об этом сообщил во время брифинга в Ровенской областной государственной администрации временно исполняющий обязанности начальника областного управления здравоохранения Олег Вивсянык.

Он отметил, что пациент, который умер, находился в районной больнице города Сарны.

Чиновник не стал уточнять ни пола, ни возраста погибшего.

Также он подтвердил информацию, что в области были выявлены шесть новых зараженных COVID-19 пациентов, результаты их анализов подтвердили наличие коронавируса. Всего в области 25 инфицированных.

Как сообщал "Апостроф", ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что от коронавируса в столичных больницах за сутки 2 апреля умерли две женщины 56 и 69 лет.