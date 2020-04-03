В Киеве новые смерти от коронавируса: озвучена свежая статистика

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о новых зараженных коронавирусом в столице и летальных случаях.
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Об этом он рассказал в своем видеообращении.
По состоянию на 12:00 в Киеве зафиксировано еще 9 случаев заражения COVID-19. Также от коронавируса умерли два человека: две женщины 56 и 69 лет.
"Подумайте, с кем вы контактировали последние две недели. Сообщайте, если у вас есть симптомы, чтобы не было поздно", - сказал Кличко.
Также мэр сделал заявление о предстоящем церковном празднике.
"Призываю не ходить в церковь на Пасху. Не ходить в гости. Мы проговорили с представителями конфессий, возможность провести службу онлайн", - отметил он.
По его словам, в Киеве уже протестировали 400 людей с пневмонией. Ожидаются результаты теста.
Кличко отметил, что в Киеве 380 аппаратов ИВЛ рабочие.
Всего в столице 189 лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса. 12 человек уже выздоровели.
Как сообщал "Апостроф", жители Киева довольно халатно относятся к ограничительным мерам, введенным из-за пандемии коронавируса, и продолжают нарушать режим карантина. Так, десятки людей каждое утро собираются на остановках общественного транспорта, что запрещено нормами карантина.