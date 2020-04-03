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Вакцина против коронавируса уже готова: медики обнародовали итоги первых испытаний

пятница, 03 апреля 2020, 09:57
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В США были представлены первые результаты доклинических испытаний вакцины от коронавируса SARS-CoV-2.

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Как сообщает западная пресса, ученые при разработке вакцины отталкивались от опыта борьбы с вирусами атипичной пневмонии SARS и ближневосточной лихорадки MERS.

Вакцина была создана не на основании частей РНК вируса, а на основе фрагментов S-белка вируса, через который SARS-CoV-2 проникает в организм.

Американские специалисты также смогли создать оригинальную систему проникновения вакцины в организм. Она создана в виде пластыря, который покрыт наноиглами. Это позволяет препарату проникнуть на нужную глубину и заставляет иммунитет взаимодействовать с ним.

Опыты проводились на лабораторных мышах. Спустя две недели после вакцинации у грызунов начали активно вырабатываться антитела к коронавирусу.

По словам разработчиков вакцины, похожая схема сработала против вируса MERS. Тогда вакцина уберегала животных от заболевания на протяжении года.

Напомним, что известный украинский доктор Евгений Комаровский озвучил худшие сценарии развития ситуации с коронавирусом в Украине.

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