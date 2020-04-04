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Нарушается работа мозга: обнаружены новые страшные симптомы при заражении коронавирусом

суббота, 04 апреля 2020, 08:35
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Американские врачи зафиксировали у некоторых тяжелых больных коронавирусом нарушение работы мозга, спутанность сознания, инсульты и судороги.

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Об этом сообщает New York Times.

Такое наблюдение подтверждают и коллеги из других стран, охваченных COVID-19. По их данным, инфицированные люди страдают от затрудненного дыхания, кашля и лихорадок, что является отклонением от нормы и влияет на мозг.

А именно у тяжелых пациентов с коронавирусом фиксируется дисфункция головного мозга. Это дает снижение вкуса и обоняния, наблюдаются проблемы с сердцем. Такие выводы впервые сделали еще врачи в Ухане (Китай), откуда распространился вирус.

По утверждению американского невролога Элисса Фори, в редких случаях вирус может проникать в мозг напрямую. В этом вопросе наблюдения американских специалистов идентичны выводам итальянских врачей. Все они фиксируют инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, покалывания и онемения в руках и ногах.

В Брешии (Италия) в больнице даже открыли отделение NeuroCovid. Там лечат людей, у которых замечены проблемы с неврологией. Впрочем, как отмечают медики, таких проблем у большинства больных коронавирусом не отмечается.

Однако, как свидетельствуют наблюдения невролога Роберта Стивенсона, слишком мало доказательств для окончательного вердикта. Данные симптомы могут свидетельствовать о низком уровне кислорода в крови.

Как сообщал "Апостроф", известный чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова уверена, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.

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