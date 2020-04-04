В Черновцах перед "комендантскими выходными" люди штурмуют магазины: фото очередей

В Черновцах образовались огромные очереди из-за введения комендантского часа на ближайшие выходные из-за коронавируса.

Об этом сообщает Молодий буковинець.

Отметим, что под отдельными супермаркетами количество людей достигло нескольких десятков.

Напомним, вечером в пятницу, 3 апреля, председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук объявил о введении особых норм карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.

Согласно нововведениям, гражданам рекомендуют воздержаться от прогулок по улицам с 13.00 4 апреля в 6:00 утра понедельника, 6 апреля.

"В субботу (4 апреля) просим всех жителей области к 13:00 приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток. Призываем оставаться дома и не покидать свои дома до 6:00 понедельника (6 апреля)", - сообщил Осачук.

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Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация о зараженных коронавирусом в Черновцах и области.