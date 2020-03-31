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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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"Сгорели" за неделю: под Черновцами новые жертвы коронавируса

вторник, 31 марта 2020, 19:54
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За вторник, 31 марта, умерли двое человек, зараженные коронавирусом.

Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация на своей Facebook-странице.

"Женщина (1955 г.р.) попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. К тому три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали проводить неинвазивную вентиляция легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта ее состояние резко ухудшилось, женщина умерла", - говорится в сообщении.

Также от коронавируса умер и 58-летний мужчина.

"С 27 марта больной был в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него было подтверждено COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом", - добавляют в облгосадминистрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация о зараженных коронавирусом в Черновцах и области.

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