"Сгорели" за неделю: под Черновцами новые жертвы коронавируса

За вторник, 31 марта, умерли двое человек, зараженные коронавирусом.

Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация на своей Facebook-странице.

"Женщина (1955 г.р.) попала в Хотинскую центральную районную больницу 25 марта. К тому три дня лечилась дома. 30 марта после обеда ей начали проводить неинвазивную вентиляция легких. Вечером она получила положительный результат теста на COVID-19. 31 марта ее состояние резко ухудшилось, женщина умерла", - говорится в сообщении.

Также от коронавируса умер и 58-летний мужчина.

"С 27 марта больной был в реанимации в тяжелом состоянии, а 28 марта у него было подтверждено COVID-19. В ночь на 30 марта его состояние значительно ухудшилось. Мужчина болел также сахарным диабетом", - добавляют в облгосадминистрации.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась информация о зараженных коронавирусом в Черновцах и области.