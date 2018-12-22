​Боевик по кличке "Черный Ленин" выдал безумный монолог про Украину и Керченский пролив: видео

В соцсетях поднялась волна смеха из-за эмоционального видео боевика так называемой ДНР Бенесса Айо по кличке "Черный Ленин", который с угрозами обращается к украинцам, на этот раз из-за Керченского пролива.

Соответствующее видео опубликовал в Twitterпользователь под ником Necro Mancer.

"В этот раз мне у Бени особенно понравилось про бешеных пИндосов и обед для акул", - говорится в сообщении.

На видео боевик заявляет, что если "меЗропакосный бандеровский режим и бешеные пиндоси осмелятся без разрешения России войти в Керченский пролив", то их "кораблики будут потоплены".

Под видео появились забавные комментарии пользователей.

"Я ору на этой обезьяне походу в дыре кокаин тестируют!)))", "На шакала с мультика "Маугли" похож", "С чего бы это такое обострение?? Мухоморов объелся??", "Е*ать!! Это в каком зоопарке так обезьян одевают?))", "Если бы так не жестикулировал, навесить бы ему звёзды и ордена, да звук отключить - чисто Шойгу", - шутят комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", 6 октября "Черного Ленина" возмутила ситуация с "выборами" на оккупированном Донбассе.

А ранее пользователей социальных сетей повеселило видео эмоциональной видео эмоциональной речи боевика так называемой ДНР Бенесса Айо, в которой речь идет об Украине.