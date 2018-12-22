Двое не дышат: появились данные о состоянии пострадавших от взрыва во Львове

Двое из пятерых пострадавших в результате взрывов и пожара на рождественской ярмарке возле Оперного театра находятся в тяжелом состоянии и не могут дышать самостоятельно.

Об этом сообщает ТСН.

Пожар на ярмарке возле оперного театра возник около 13:00 дня. По словам очевидцев, сначала был огонь, а дальше прозвучало несколько взрывов, скорее всего – взрывались газовые баллоны. Поднялась паника, работники соседних палаток пытались тушить возгорание огнетушителями, но тщетно.

"Люди выбежали, обожженные, обгоревшие, огонь был метра три высотой, а потом, когда начали взрываться баллоны, то выше этого дерева был огонь. Второй баллон как рванул – то все, ну, как на фронте", - рассказал свидетель происшествия Александр Ланица.

По словам людей, пожарные приехали быстро, так же быстро удалось потушить пожар.

"Огонь распространялся довольно стремительно, поэтому к месту происшествия были привлечены три пожарно-спасательные подразделения и 20 спасателей", - рассказал руководитель сектора связей со СМИ ГУ ГосЧС в Львовской области Виталий Туровцев.

В больницу доставили пятерых человек, среди них есть иностранец – гражданин Армении. Один прохожий получил незначительные травмы, а вот четверо работников ярмарки, двое женщин и двое мужчин, в тяжелом состоянии. Пострадавшим от 22 до 50 лет, двое из них самостоятельно не дышат, потому что получили тяжелые ожоги дыхательных путей. Всех прооперируют, чтобы стабилизировать их состояние.

"Они имеют тяжелые ожоги, ожоги лица, кистей, все они имеют термо-ингаляционные поражения, поражения дыхательных путей, что, собственно, и предопределяет их тяжелое состояние", - пояснил заместитель главного врача 8-й больницы Игорь Стояновский.

Очевидцы рассказывают, что к приезду скорой первую помощь пострадавшим оказывал молодой парень. Военный парамедик сам в больнице, куда пришел с цветами к девушке, которую спасал. Говорит, всегда с собой носит минимальную аптечку, которая помогла в этот раз.

"Что мне понравилось – это то, что люди умеют слушать. Я говорил там: не делать тех или иных действий – и они выполняли эти мои указания", - рассказал Андрей Алямский.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео момента взрыва.