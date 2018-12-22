ЧП во Львове: появилось видео момента взрыва

В сети появилось видео момента взрыва на рождественской ярмарке во Львове, который произошел днем 22 декабря.

Видеоролик опубликовала "Украинская правда".

Напомним, по словам очевидцев, сперва загорелся один из домиков на ярмарке, затем раздались три взрыва.

Предварительная причина - взорвался газовый баллон в домике от ресторана "Реберня", в результате взрыва и пожара строение выгорело дотла. Также известно, что огонь перекинулся на соседние домики.

По словам начальника управления здравоохранения Львовского горсовета Владимира Зуба, в результате взрыва пострадали 5 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова.