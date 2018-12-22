Взрыв во Львове: количество пострадавших возросло

После взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова за медицинской помощью обратились пять человек.

Об этом на внеочередном заседании комиссии Львовского горсовета по вопросам ТЭБ и ЧС сообщил начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, четыре человека были доставлены в городскую больницу бригадой "скорой", еще один обратился к медикам самостоятельно.

"У всех - ожоги различных частей тела. Два человека госпитализированы в реанимационное отделение в связи с тяжестью состояния, трое госпитализированы в ожоговое отделение", - заявил он..

По словам Зуба, одному из пострадавших, который находится в реанимации - 50 лет, остальные - молодые люди, примерно 22-25 лет.

"Все четверо были на ярмарке во время выполнения каких-то работ и получили производственную травму. О пятом получили информацию в телефонном режиме, что он самостоятельно обратился - то ли он помогал тушить, то ли он работник - информации еще нет", - пояснил чиновник.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова.