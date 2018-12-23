Взрыв во Львове: появились новые данные о состоянии пострадавших

Состояние всех пострадавших в результате взрыва на рождественской ярмарке в центре Львова стабилизировано.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Львовского горсовета Владимир Зуб, сообщает пресс-служба ЛГС.

По данным горсовета, на лечении в 8 городской клинической больнице находится четыре человека. Двое - мужчина и женщина 22-23 лет - находятся в ожоговом отделении, еще двое - мужчина 50 лет и женщина 23 лет - в реанимации.

По словам Зуба, пациентка из реанимации в течение дня будет переведена в отделение, состояние пожилого мужчины в реанимации тяжелое, но стабильное.

"Все четверо получают интенсивную терапию, вчера они были прооперованы на пораженных участках", - добавил он.

Как ранее сообщалось, по информации Львовской ОГА, пострадали четверо львовян и житель Сколевского района Львовщины.

"У 25-летней львовянки - термический ожог верхних дыхательных путей, ожог обеих верхних конечностей, ожог лица 25%; у 51-летнего львовянина - термический ожог лица, ожог спины, ожог верхних конечностей 55%", у 23-летней львовянки - термический ожог лица, ожог верхних и нижних конечностей 20%"; у 38-летнего львовянина - ожог пламенем 1-2 ст. 1% поверхности правой кисти ", у 22-летнего жителя Сколевского района - термический ожог обеих верхних конечностей, ожог лица, ожог бедер 20%", - сообщили во Львовской ОГА.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее правоохранители открыли уголовное производство по факту пожара на рождественской ярмарке в центре Львова.