На Донбассе сутки без обстрелов: самоустранились трое боевиков

В воскресенье, 23 декабря, боевики на Донбассе не нарушали режим прекращения огня: тем не менее, один оккупант погиб из-за неумелого обращения с оружием.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба Операции объединенных сил.

Как отмечается, в течение суток 23 декабря ни один украинский военный не пострадал.

В то же время, по данным разведки, в результате неумелого обращения с оружием в ходе мероприятий боевой подготовки один оккупант погиб, и двое получили ранения.

Кроме того, в ночь на понедельник 24 декабря враг открыл огонь по позициям украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов в районе поселка Пески на Донецком направлении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", за сутки субботы, 22 декабря, в зоне военного конфликта на Донбассе украинские военнослужащие ликвидировали двоих боевиков и одного ранили.