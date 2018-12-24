"Крымнаш" одержал еще одну победу в головах россиян: подробности

Главным событием уходящего года, по мнению россиян, стало открытие Крымского моста.

Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".

Респонденты отвечали на вопрос: "Какие из перечисленных событий уходящего года, вы считаете самыми важными?". При этом 47% россиян назвали таким открытие Крымского моста.

46% респондентов отметили пенсионную реформу, 37% - выборы президента. Далее следуют чемпионат мира по футболу и пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово - 36% и 34% соответственно.

Менее 30% назвали главным событием года конфликт с Украиной в Керченском проливе и военные действия в Сирии.

Лишь 7% опрошенных признали важным отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании, еще меньше 6% - блокировку мессенджера Telegram в России. 3% - голодовку украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новой опасности для Керченского моста.