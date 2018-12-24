Возле Винницы автобус с туристами после ДТП влетел во двор частного дома: фото

В понедельник, 24 декабря, недалеко от Винницы столкнулись два автобуса - микроавтобус Ford Transit и автобус Van Hool международного сообщения "Одесса - Бары", в результате чего четверо человек получили ранения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Винницкой области.

"По предварительной информации, 28-летний водитель микроавтобуса Ford Transit не справился с управлением, в результате чего транспортное средство развернуло несколько раз и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом Van Hool международной сообщения Одесса-Бары. В результате удара автобус отбросило в забор одного из дворов населенного пункта", - говорится в сообщении.

В результате аварии четверо человек получили травмы, трое оказались в больнице.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Винницей произошло смертельное ДТП, пострадал ребенок.