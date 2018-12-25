Начальник вел себя хамски: новые подробности ЧП в вагоне "Укрзализныци" и фото пострадавшей

Женщина, которая получила серьезные травмы в инциденте с падением верхней полки в поезде Киев-Рахов, пожаловалась на хамское отношение начальника поезда: в "Укрзализныце" продолжают отрицать факт повреждения полки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила дочь пострадавшей, Светлана Полякова.

"Общалась с мамой только что, уже понемногу отходит от ситуации, она говорит чтобы я всем сообщила, что это было в поезде 375К Киев-Рахов, у нее была полка 45, у женщины сверху 46, вагон 10! А также отметила хамское отношение начальника этого поезда Соколовского Леонтия Цезаревича! Проверяйте пожалуйста тщательно свои места в вагоне, и не дай бог кому-то купить билеты на эти "калечные места"! Береги нас всех Бог!", – написала она.

В комментариях к одному из ее постов начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования Александр Красноштан заявил, что проверка поезда якобы показала исправность полки. После инцидента поезд продолжает движение, а на "проблемной" полке ездят пассажиры.

Напомним, в результате падения верхней полки на одну из пассажиров поезда Киев-Рахов, Надежду Полякову, последняя получила тяжелые травмы – ей раздробило пах и таз.

Как сообщал "Апостроф", ранее поезд "Укрзализныци" на Киев из Рахова застрял посреди поля.