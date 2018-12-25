Оккупанты в Крыму приняли решение по взятым в плен украинским морякам

Так называемый "Верховный суд" в оккупированном Крыму во вторник, 25 декабря, отказал в удовлетворении апелляционных жалоб пятерым украинским морякам, захваченным возле Керченского пролива 25 ноября.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, было отказано в удовлетворении жалоб старшему матросу с катера "Никополь" Вячеславу Зинченко, мичману Андрею Шевченко, капитану третьего ранга Владимиру Лисовому, механику с буксира "Яны Капу" Сергею Чулибе и сотруднику СБУ Андрею Драчу.

В то же время, суд пересмотрел дату ареста для всех украинцев. Срок был сокращен на 1 день, до 24 января 2019 года.

Сторона защиты настаивала на том, что имел место вооруженный конфликт и их подзащитные после этого конфликта имеют статус военнопленных.

Напомним, подробнее о борьбе за освобождение и возвращение захваченных моряков читайте в материале "Апострофа": Война за право: как вернуть моряков домой.