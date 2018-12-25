​Особенности "гражданской" войны: офицер ВСУ показал видео для пропагандистов Путина

В сети появился ролик, на котором оккупанты на Донбассе рассказывают о том, откуда они приехали воевать с украинцами.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"Особенности "гражданской" войны в Украине, о которой каждый день поют кремлевские рупоры, в 3 минутном ролике", - написал Штефан.

На видеоролике террористы признаются, что приехали из России. Некоторые из них отмечают, что "не хотят ничего чужого, а хотят только все свое".

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду. Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.