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​Боевики ЛНР похвастались "победой" над ВСУ: видео

среда, 26 декабря 2018, 16:41

В сети смеются над заявлением главарей боевиков на Донбассе о том, что они "раскусили план наступления ВСУ".

Об этом написал пользователь под ником Necro Mancer в Twitter.

"Марочко: почему укры опять не напали? Это же основы военного искусства! Потому что мы с Басурин'ым в который раз вскрыли их коварные планы атаковать внезапно", - говорится в сообщении.

"Демонстрируя свою осведомленность о намерениях противника, ми фактически лишаем его возможности внезапно перейти к активным действиям", - заявил главарь боевиков Андрей Марочко.

Как сообщал "Апостроф", днями в России заявили о "наступлении ВСУ" на Донбассе и у границ с оккупированным Крымом.

Напомним, оккупанты уже не впервые распространяют фейки о наступлениях ВСУ. Ранее боевики так называемой ДНР забили тревогу из-за якобы запланированного наступления Вооруженных сил Украины.

Также террористы сообщали, что наступление ВСУ на Донбассе должно начаться 14 декабря.

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