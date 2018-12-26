По столице Сирии нанесены мощные ракетные удары: фото и видео

Вечером во вторник, 25 декабря в районе Дамаска были приведены в действие системы противо-воздушной обороны (ПВО).

Об этом сообщают росСМИ.

Отмечают, что воздушной атаке с территории Ливана подверглись военные объекты в окрестностях Дамаска.

"Системы ПВО были приведены в действие против вражеских целей в окрестностях Дамаска", - говорится в сообщении.

По некоторым сведениям, атаке подвергся штаб Десятой дивизии сирийской армии в населенном пункте Катана, западнее Дамаска. Также есть данные, что атаке подверглись три склада с боеприпасами, принадлежащими "Хизбалле" или Ирану. Заявляют, что большинство ракет были перехвачены еще до того, как достигли цели.

По утверждению официальных властей Сирии, в результате атаки, ответственность за которую возлагается на Израиль, были ранены трое сирийских солдат.

Одновременно опубликовано сообщение о том, что в воздушном пространстве Ливана зафиксирована деятельность израильских ВВС. В Сирии отмечается, что атака на объекты возле Дамаска была совершена с территории Ливана. Израильские СМИ сообщают со ссылкой на неофициальные источники в Сирии, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет.

В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что с сирийской территории была выпущена зенитная ракета.

"Задействованы системы ПВО, никто не пострадал и не был причинен ущерб", - говорится в сообщении военных.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Он заявил о победе в Сирии. А ранее в Европе жестко раскритиковали решение Трампа по Сирии.